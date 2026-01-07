Martha Rossi torna con il nuovo singolo “Nobel”

Il 9 gennaio segna il ritorno discografico di Martha Rossi con il nuovo singolo “Nobel”, disponibile su tutte le piattaforme digitali

Il 9 gennaio segna il ritorno discografico di Martha Rossi con il nuovo singolo “Nobel”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per INDACO e NEEDA Records, distribuito da Altafonte Italia (Sony Music).

“Nobel” è un viaggio notturno tra neon, pioggia e cuori che si perdono e si ritrovano. Un racconto emotivo che si muove tra pub affollati, notifiche che bruciano e amori instabili, dove la voglia di scappare si scontra con la paura di crescere. Il brano dipinge il ritratto sincero di una generazione sospesa, alla ricerca di un luogo – reale o emotivo – che suoni autentico. Prodotto da Francesco Pedrinoni (chiamamifaro, Matt-Felix), “Nobel” unisce una scrittura intima a un sound contemporaneo, notturno e cinematografico, confermando la nuova direzione artistica intrapresa da Martha Rossi.

«“Nobel” è nata di notte, in quel momento in cui tutto sembra più vero e più fragile allo stesso tempo. Parla di relazioni che non sanno stare ferme, di una generazione che ha paura di crescere ma anche di restare immobile. È una canzone per chi si sente sempre un po’ fuori tempo, ma continua a cercare il proprio posto», racconta Martha Rossi.

Il singolo segue l’uscita di “Notti Tristi”, pubblicato a luglio 2025, che ha ottenuto un ottimo riscontro da pubblico e addetti ai lavori, segnando l’inizio di una fase artistica più matura e consapevole per la cantautrice.