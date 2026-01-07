Lotteria Italia: il Lazio fa la voce grossa nei primi 5 premi, quello speciale venduto ad Auronzo di Cadore

Il Lazio “sbanca” la Lotteria Italia: primo premio venduto a Roma, il secondo a Ciampino e il quinto ad Albano Laziale. L’elenco completo di tutti i biglietti vincenti

Il Lazio “sbanca” la Lotteria Italia. Ecco l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti.

PRIMO PREMIO da 5 milioni di euro: biglietto T 270462 venduto a Roma .

. SECONDO PREMIO da 2,5 milioni di euro: biglietto E 334755 venduto a Ciampino (Roma).

TERZO PREMIO da 2 milioni di euro: biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia).

QUARTO PREMIO da 1,5 milioni di euro: biglietto D 019458 venduto a Ierzu (Nuoro).

QUINTO PREMIO da 1 milione di euro: biglietto Q 331024 venduto ad Albano Laziale (Roma).

PREMIO SPECIALE da 300 mila euro: biglietto M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno)

La vendita di 9,6 milioni di tagliandi, come riporta Agimeg, ha consentito anche quest’anno l’assegnazione dei cinque premi da un milione di euro, confermando lo schema dell’edizione precedente. Oltre ai premi principali, sono stati distribuiti 300 premi complessivi tra seconda, terza e quarta categoria. Sommando anche i 78 premi giornalieri, il totale dei premi assegnati in questa edizione della Lotteria Italia sale a 384.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)