Lotteria Italia: ecco la tabella con tutti i biglietti vincenti e le città dove sono stati venduti

Il 6 Gennaio 2026 si è svolta l’estrazione finale della Lotteria Italia 2025. Scopri nella tabella tutti i biglietti vincenti e le città dove sono stati venduti
Estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 nella serata speciale su Rai 1. Il biglietto vincente da 5 milioni di euro è stato venduto al Bar 7 Meraviglie di Roma ma sono tanti i premi assegnati.
Sono, infatti, milioni i tagliandi della lotteria che vengono venduti ogni anno nei punti vendita autorizzati come bar, tabacchi o ricevitorie e che concorrono al premio finale.
Verifica in questa tabella in formato PDF se il tuo biglietto è vincente uno dei premi dell’estrazione finale o se hai vinto uno dei premi comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione televisiva abbinata «Affari Tuoi».
Nella tabella potrai trovare numero di serie, numero del biglietto vincente e la città dove è stato venduto.