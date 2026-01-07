Gli allegri chirurghi in arrivo al Teatro de’ Servi

Approda al Teatro de’ Servi, dal 13 al 25 gennaio, GLI ALLEGRI CHIRURGHI, commedia di Ray Cooney con la regia di Matteo Vacca

Approda al Teatro de’ Servi, dal 13 al 25 gennaio, GLI ALLEGRI CHIRURGHI, commedia di Ray Cooney con la regia di Matteo Vacca.

Mancano tre giorni a Natale, e nel tranquillo ospedale S.Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di Natale ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsbory, trampolino di lancio per il neosposo Dottor Simone Persichetti, apprezzato e stimato chirurgo. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Luisa Sanna con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Infatti diciotto anni prima, da una loro relazione clandestina è nata una figlia, che oggi medita vendetta.

Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti tipica della penna di Ray Cooney, autore di altre commedie campioni d’incassi come “Taxi a 2 piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21

sabato ore 17.30 e ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti 25€