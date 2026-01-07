ASUS Republic of Gamers annuncia gli occhiali da gaming AR ROG XREAL R1. Il primo display tridimensionale da 240Hz al mondo migliora la scala e l’immersione visiva per trasformare l’esperienza di intrattenimento

ASUS Republic of Gamers ha annunciato oggi i ROG XREAL R1, i primi occhiali da gaming micro-OLED FHD (1920 x 1080) a 240Hz al mondo, dotati del ROG Control Dock per offrire un’ampia connettività e compatibilità con PC e console. ROG espande costantemente i confini della tecnologia dei display da gaming — dagli schermi portatili da 15 pollici fino a monitor da 65 pollici — creando una gamma completa che soddisfa le esigenze di ogni giocatore, dalle configurazioni desktop al gioco in movimento con ROG Ally. I ROG XREAL R1 AR offrono un’esperienza di gioco ottimizzata per ROG Ally, fluida e coinvolgente, mettendo a disposizione un campo visivo espanso di 57°, 3 gradi di libertà, tecnologia di colorazione elettrocromica e tecnologia Sound by Bose, il tutto per assicurare a ciascun appassionato un’esperienza audiovideo totalmente immersiva. Questa ulteriore evoluzione dei display da gaming spaziali è stata creata in collaborazione con XREAL, leader globale pluripremiato nel mercato degli occhiali AR consumer. Questi occhiali da gaming ridefiniscono cosa possa realmente offrire il gaming su grande formato, trasformando le prestazioni e l’eccellenza visiva distintive di ROG in un display spaziale che può essere indossato e vissuto a 360 gradi.

Compatibilità senza interruzioni con PC, console e ROG Ally

I ROG XREAL R1 si integrano perfettamente nell’ecosistema ROG per offrire una versatilità di livello desktop in una forma leggera e indossabile. Alimentati dal ROG Control Dock, gli R1 forniscono un’ampia connettività tramite la DisplayPort™ 1.4 e due porte HDMI® 2.0 per consentire ai giocatori di passare senza sforzo tra il proprio PC e la propria console con un singolo clic. Gli R1 possono anche connettersi direttamente alla console portatile ROG Ally tramite il cavo USB-C® per offrire a chi li indossa un campo di battaglia virtuale fino a 171 pollici e godere di un’immersività incredibile. Questa connessione è completamente ottimizzata per il plug-and-play con ROG Ally, quindi non è richiesta alcuna configurazione. Gli utenti possono comunque accedere ai controlli touchscreen completi sull’Ally per beneficiare di un sistema di controllo intuitivo e senza sforzi. Chi li indossa può rendere lo schermo virtuale più grande oppure più piccolo, avvicinarlo o allontanarlo, semplicemente con la pressione di un pulsante e sfruttando la potenza del chip di co-elaborazione spaziale X1 integrato. I ROG XREAL R1 pesano solo 91 grammi e sono progettati per offrire esperienze di visione su grande schermo ovunque, anche in movimento.

Immagini estremamente fluide

Grazie ai ROG XREAL R1, chi li indossa potrà godere di uno schermo virtuale da 171 pollici a 4 metri e beneficiare di un campo visivo più ampio fino a 57°, coprendo il 95% dell’area di visualizzazione focalizzata. Inoltre, una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz ed una latenza motion-to-photon di 3ms assicurano immagini estremamente fluide, per assicurare esperienze di gioco fluide ed altamente reattive, senza sfocature di movimento oppure sfarfallii.

L’utilizzo della modalità Anchor in 3 DoF nativo offre ai giocatori la libertà di posizionare lo schermo virtuale ovunque nel mondo fisico, oppure centrato su chi li indossa.

Trasparenza adattiva e audio di alta qualità

Dotati di lenti con tecnologia elettrocromica, i ROG XREAL R1 si adattano intelligentemente alle mutevoli condizioni di luce e regolano automaticamente la trasparenza delle lenti. Quando la funzionalità viene abilitata, le lenti diventano più trasparenti quando l’utente distoglie lo sguardo dallo schermo ancorato, tingendosi nuovamente quando l’utente riprende a guardare lo schermo. Le lenti offrono tre livelli di oscuramento elettrocromico in modo che chi le indossa possa selezionare manualmente i livelli appropriati per adattarsi alle diverse condizioni di luce. Questo design intelligente e intuitivo garantisce una visibilità chiara e confortevole in qualsiasi ambiente, dalla luce diurna intensa alle stanze scarsamente illuminate.

La tecnologia Sound by Bose offre un audio immersivo per migliorare ulteriormente le esperienze di gioco, creando un ricco palcoscenico sonoro tridimensionale che assicura un’immersione più profonda. Ogni dettaglio — dai passi più flebili alle esplosioni — è reso con chiarezza realistica e precisione spaziale, dando ai giocatori una maggiore consapevolezza per percepire l’azione intorno a loro e reagire istantaneamente.

Disponibilità e Prezzi

I ROG XREAL R1 sono attesi per la spedizione globale nella prima metà del 2026. Saranno esposti presso lo stand ASUS ROG a The Venetian e nelle sedi XREAL al CES 2026 a Las Vegas.