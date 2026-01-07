Al via la prima giornata del Festival degli Animali in Giallo diretto da Anita Curci. Start venerdì 9 gennaio 2026 dalle 10 a Museum Cafè nel centro storico di Napoli

Parte venerdì 9 gennaio 2026 dalle 10 fino alle 20 a Museum Cafè in Largo Corpo di Napoli la prima giornata del Festival degli Animali in Giallo, ideato, realizzato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, già membro fondatore dell’associazione organizzatrice Gialli.it.

OFF del Festival del Giallo Città di Napoli, il Festival degli Animali in Giallo si terrà in 4 giorni ricchi di eventi, per la precisione 43, a ingresso libero, che metteranno a fuoco le relazioni tra gli animali e l’universo leggendario e mitologico, astrologico e filosofico, scientifico e archeologico, letterario e storico, cinematografico, musicale e crime.

Start, dunque, il prossimo venerdì al Museum Cafè in pieno centro storico con panel da 50 minuti ciascuno sugli Animali di terra. L’appuntamento è alle 10 con Andrea Raguzzino e Danila d’Angelo sul tema Cosa rivela la mente dell’animale che morde.

Alle 11 Chiara Tororelli arriva con un evento dal titolo Il gatto e la strega. Animali misteriosi e l’eretica femminile. L’incontro con Stella Cervasio è alle 12 su Di che razza è il cane dei Baskerville?

A seguire, alle ore 13, Dall’orango di Poe alla storia vera di uno scimpanzè, con Andrea Raguzzino, e alle 14 Ottavio Costa affronta tematiche riguardanti L’uomo, la luna, il lupo.

Giovanni Taranto alle 15 ci parla di animali esotici come status symbol nella malavita in A macchia di leopardo. Cronaca di un delitto.

Francesco Bellofatto alle 16 ci introduce nell’universo degli Animali nelle storie di spionaggio.

Mentre Gli animali nel Canone di Sherlock Holmes arrivano alle 17 con Enzo Mazzeo, e alle 18 Gatti: miti leggende e stregoneria con Serena Venditto. Chiusura alle 19 con il Bestiario medievale nel thriller contemporaneo raccontato da Francesco Galardo.

Prossimi appuntamenti, sabato 7 febbraio nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in Piazzetta Pietrasanta; per concludere venerdì 6 e sabato 7 marzo al Museo Zoologico nel Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Via Mezzocannone.

IoCiSto Libreria ufficiale della kermesse.

Correlato al Festival il Concorso Nazionale di Letteratura Crime Corvo Nero 2026, dove si invitano i candidati a inviare entro il 31 gennaio all’indirizzo comunicazionefestival@gialli.it un racconto con trama gialla, noir, thriller, esoterico-misteriosa, in cui uno o più animali svolgano un ruolo centrale in un’indagine poliziesca. L’opera vincitrice sarà pubblicata dalla casa editrice Homo Scrivens presieduta da Aldo Putignano all’interno di uno dei volumi della collana “Gatti neri e vicoli bui” diretta da Serena Venditto.

PROGRAMMA dettagliato del 9 gennaio 2026

MUSEUM CAFÈ in Largo Corpo di Napoli 3

Animali di terra

Letteratura, leggende, maledizioni e crime

Ore 10 Cosa rivela la mente dell’animale che morde

con Andrea Raguzzino e Danila d’Angelo

Cosa spinge un animale domestico ad attaccare gli esseri umani? Un cane può diventare un killer? Leggende urbane, falsi miti ed evidenze scientifiche si confrontano per svelare realtà sorprendenti sui migliori amici dell’uomo

Ore 11 Il gatto e la strega. Animali misteriosi e l’eretica femminile

con Chiara Tortorelli

I gatti erano gli animali delle streghe e, ai tempi dell’Inquisizione, venivano perseguitati insieme alle loro padrone. Ma cosa accomunava questi animali misteriosi alla parte eretica del femminile?

Ore 12 Di che razza è il cane dei Baskerville?

con Stella Cervasio

Il rapporto con gli amici dell’uomo secondo Conan Doyle

Ore 13 Dall’orango di Poe alla storia vera di uno scimpanzè

con Andrea Raguzzino

Nel 1995 Sandra e Jerome Herold del Connecticut adottano uno scimpanzé di appena tre giorni e lo chiamano Travis. L’animale si integra bene tra gli umani, impara a vestirsi, a cucinare, a tenere in ordine la sua stanza e a guidare l’auto, finché nel 2009 a sorpresa si scopre assassino

Ore 14 L’uomo, la luna, il lupo

con Ottavio Costa

Da Licaone delle Metamorfosi di Ovidio, passando per il Satyricon di Petronio e Cappuccetto Rosso, fino a Dumas e Pirandello. La fermata d’obbligo, però, è con Salvatore di Giacomo e il suo racconto Brutus da Pipa e boccale – Racconti fantastici

Ore 15 A macchia di leopardo. Cronaca di un delitto

con Giovanni Taranto

Negli anni ’70 e ’80 nel Napoletano e nel Vesuviano pullulavano gli animali esotici allevati come status symbol da esponenti della malavita organizzata. La storia del leopardo che uccise e fu ucciso alle falde Vesuvio arrivò perfino a scatenare interrogazioni parlamentari

Ore 16 Operazione Fauna. Animali nelle storie di spionaggio

con Francesco Bellofatto

Dai felini bianchi di Ernst Stavro Blofeld ai polpi iconici di Octopussy, passando per gli squali di Agente 007 – Thunderball e i serpenti assassini di Live and Let Die, gli animali hanno sempre giocato un ruolo sorprendente nelle spy story.

Ore 17 Gli animali nel Canone di Sherlock Holmes

con Enzo Mazzeo

Gli animali hanno un ruolo importante in molte avventure di Sherlock Holmes: non solo come elementi dell’ambiente vittoriano, ma spesso come simboli, indizi o strumenti del delitto se non come protagonisti

Ore 18 Gatti: miti leggende e stregoneria

con Serena Venditto

Un viaggio felino nella storia, dall’antico Egitto a oggi, passando per religione, miti, false credenze, e racconti straordinari legati all’animale magico per eccellenza

Ore 19 Bestie e delitti: il Bestiario medievale nel thriller contemporaneo

con Francesco Galardo

Un percorso dentro le cattedrali gotiche e nel Bestiario medievale per mostrare come quelle figure continuano a parlare al thriller di oggi. Il passaggio dei simboli dalla pietra agli schermi, dove diventano indizi e segni che orientano le indagini narrative

Nonostante sia appena alla sua prima edizione e assolutamente inedito nel suo genere, il Festival si è guadagnato da subito sostegni e patrocini a partire dal Comune di Napoli, dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e dalla II Municipalità del Comune di Napoli, da Città Metropolitana del Comune di Napoli, dall’Institut français Napoli, dal Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Polo Culturale Pietrasanta, da Città della Scienza, dalla Fondazione Dohrn, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dalla Società dei Naturalisti in Napoli, dall’Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale Ardea, dal Goethe Institut e dall’Instituto Cervantes Napoli, dalla Scuola Italiana di Comix, dalla Sergio Bonelli Editore, dalla Homo Scrivens Edizioni, dall’Associazione sherlockiana Uno Studio in Holmes, dal Tempio Zen Ten Shin, da Schipa 21 Arredi Vintage, da Napolimania.