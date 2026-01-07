A Elisir stamani su Rai 3 si parla della tiroide

La tiroide, la ghiandola endocrina a forma di farfalla situata alla base del collo e responsabile della produzione di ormoni che regolano funzioni vitali come il metabolismo, la frequenza cardiaca, lo sviluppo fisico e mentale. Ma quali sono i sintomi quando non funziona correttamente? E come vanno gestiti?

A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 7 gennaio alle 10.55 su Rai 3 – il professor Alfredo Pontecorvi, direttore di Endocrinologia e Diabetologia al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma, spiegherà cause e cure delle patologie relative alla tiroide.

La rubrica “È vero che?” sarà dedicata ai rimedi per il mal di testa: la professoressa Federica Provini, docente di Neurologia presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, illustrerà terapie mediche e accortezze possibili da adottare.

Il focus dello spazio finale dell’”ABC della Salute” sarà sulla diastasi, ovvero quella condizione in cui i muscoli dell’addome sono separati a causa di gravidanze, obesità e interventi chirurgici. Spiegherà quali sono le soluzioni a questo problema il professor Marco Milone, docente di Chirurgia Generale all’Università degli Studi Federico II di Napoli.