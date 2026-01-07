A Campi Salentina Vladimir Luxuria in scena con Princesa

Venerdì 9 gennaio a CAMPI SALENTINA (LE) Vladimir Luxuria in scena con Princesa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento
Per un teatro umano è inserita nel progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con Blablabla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.
Venerdì 23 gennaio (ore 20:45 | ingresso 10 – 8 euro) al Teatro Comuale di Novoli appuntamento con Tre sorelle da Anton Čechov con Federica Dordei, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli, le musiche originali eseguite dal vivo di Lorenzo Tomio, drammaturgia e suono di Riccardo Fazi per la regia di Claudia Sorace. In questa riscrittura, Muta Imago mette in scena la vita delle tre protagoniste e la loro volontà di rendere la propria casa un luogo inviolabile contro lo scorrere degli eventi. Come nel cuore di un buco nero, in un loop temporale sospeso tra passato e futuro le tre donne rivivono momenti, luoghi e situazioni che hanno segnato le loro vite, dalla morte del padre alla guerra, dagli amori ai fantasmi del passato. Una performance esoterica che riavvera il passato attraverso possessioni ed esorcismi, per capire come liberarsi da ciò che è stato per aprirsi definitivamente verso il futuro. Nata a Roma nel 2006, la compagnia esplora diverse forme d’arte con l’obiettivo di indagare nella maniera migliore il rapporto tra l’essere umano, il suo tempo e il suo sentire.
Partita a ottobre, la stagione proseguirà ospitando, tra gli altri, due spettacoli vincitori del Premio UBU 2025: “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità” di Mario Perrotta (sabato 21 febbraio a Campi Salentina), racconto intimo di un uomo nato in una terra dimenticata da Dio – quella Puglia rimasta a lungo ai margini del regno – che parte per inseguire un sogno artistico e finisce per insegnare al mondo a ”volare”; Anna Cappelli con Valentina Picello per la regia di Claudio Tolcachir (venerdì 27 marzo a Novoli), una tragedia dell’identità, dove solitudine, ironia amara e lucida follia si fondono nel gioiello del visionario drammaturgo Annibale Ruccello, uno degli autori più incisivi del teatro italiano. In programma anche Grazie della squisita prova con Nicola Borghesi, Enzo Vetrano e Stefano Randisi (venerdì 6 febbraio a Leverano), Come nei giorni migliori, brillante opera prima del giovane drammaturgo Diego Pleuteri (domenica 1 marzo a Novoli), la tragicommedia Affogo di Gommalacca Teatro (sabato 7 marzo a Novoli), Rette parallele sono l’amore e la morte di Oscar De Summa (sabato 14 marzo a Campi Salentina), Dr. Frankenstein AI di Francesco Niccolini con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, prodotto da Ura Teatro (sabato 21 marzo a Leverano), Mephisto di Klaus Mann per la regia di Andrea Baracco (venerdì 27 marzo a Novoli), Stand Up Classic. Un’operaccia satirica di Paolo Rossi con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale (sabato 11 aprile a Campi Salentina). Ultimo appuntamento sabato 18 aprile al Teatro Comunale di Novoli con The Doozies – Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi, un’opera intorno alla meraviglia della stranezza di e con Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi.
Posti limitati e prenotazione consigliata
Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto (under 3O over 65
e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi)
Prevendite attive su www.vivaticket.com
Info e prenotazioni 3207087223 – 3290474358 – 3403129308
www.teatridelnordsalento.it