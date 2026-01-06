Stasera su Rai Storia “POP, tutto quanto fa cultura” per “Un’epoca nuova – Anni ’60”

La cultura negli anni ‘60 è tutta pop e la racconta stasera su Rai Storia il programma “Un’epoca nuova – Anni ’60”: le anticipazioni

Martedì 6 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia torna “Un’epoca nuova” con la puntata dal titolo “POP, tutto quanto fa cultura”. Mastroianni e Sordi, la Vitti e la Loren, Gassman e Tognazzi, la Cardinale e la Sandrelli, grandi divi, film e grandi successi, Fellini, Visconti, Antonioni, Sergio Leone e i giovani Bertolucci e Bellocchio, non c’è mai stato un cinema italiano così potente e popolare come negli anni ‘60. Mina e Gaber, Paoli e Vanoni, twist, beat, cantautori, Morandi e Pavone, Battisti e Patty Pravo, tutto è pop nella musica italiana degli anni ‘60.

Pasolini, Flaiano, Moravia e la Morante, grandi intellettuali, best seller per tutte le tasche e tutte le stagioni, Calvino e la Ginzburg, i libri entrano nelle case egli italiani. Dario Fo, Ronconi, Carmelo Bene, i giovani scoprono il teatro che non è mai stato così pop. E anche nel mondo dell’arte arriva la pop art. Con gli interventi di Ivelise Perniola Ferdinando Fasce e le clip di Guido Damini “al bar della storia”.