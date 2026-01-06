Stamani su Rai 1 “A Sua Immagine” speciale Epifania

Nel giorno dell’Epifania, la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro segna la conclusione del Giubileo 2025: la racconta lo speciale di “A Sua Immagine” su Rai 1

Nel giorno dell’Epifania, la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro segna la conclusione del Giubileo 2025. Un gesto solenne che chiude un anno straordinario, attraversato da un afflusso imponente e continuo di pellegrini giunti a Roma da ogni parte del mondo. Martedì 6 gennaio, alle 11.30 su Rai 1, appuntamento speciale con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.

In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Alessandro Gisotti vicedirettore editoriale dei media vaticani e Agostino Giovagnoli professore emerito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“A Sua Immagine” intende accompagnare questo momento con una puntata che ripercorre il senso profondo dell’Anno Santo, intrecciando i grandi eventi, le immagini simbolo e le parole dei Papi che hanno segnato questo Giubileo, unico anche per la sua dimensione storica. Basti pensare che è un Giubileo che ha attraversato due pontificati. Dall’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco, fino ai momenti commossi dei suoi funerali e al giorno dell’elezione di Papa Leone XIV che chiuderà la Porta Santa di San Pietro.

Ampio spazio è dedicato ai grandi eventi che hanno scandito l’Anno Santo. Occasioni diverse, unite da un filo comune: la speranza. Per riportare in primo piano la persona, con la sua dignità e la sua fragilità.

Alle 12.00 infine, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.