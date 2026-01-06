“Old Henry”, un western moderno”, stasera su Rai 5: la trama del film

Stasera su Rai 5 il film “Old Henry” di Potsy Ponciroli, con Tim Blake Nelson, Scott Haze, Gavin Lewis: ecco la trama
Intreccio interessante, ricco di colpi di scena, per un western poco visto e acclamato dalla critica: presentato al festival di Venezia, il film “Old Henry” è la proposta di Rai 5 per la prima serata di martedì 6 gennaio 2026.
Inizio XX secolo. Il vedovo Henry vive in una fattoria con il figlio Wyatt, finché non trova lo sceriffo Curry, ferito gravemente e in fuga con un misterioso borsone. Henry lo nasconde, ma quando i malviventi guidati da Ketchum arrivano, il passato dell’umile contadino ritorna prepotente e pronto a rispondere. Disponibile anche in lingua originale.