Mediaset in lutto: morto a 77 anni lo storico inviato del Tg5 Gianluigi Armaroli

Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, giornalista e storico volto del Tg5, morto all’età di 77 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato durante l’edizione mattutina del telegiornale Mediaset.

“La sua voce, profonda, chiara, immediatamente riconoscibile da chiunque. Questo era il suo stile, sobrio ed elegante, ma pure scanzonato simpatico e disinvolto nel suo particolare modo di fare questo e molto altro. Per circa 40 anni è stato il nostro collega Gianluigi Armaroli, prima inviato del Tg5, poi di tutti i telegiornali Mediaset. Se ne è andato, confortato dall’amore della moglie Daniela, dal figlio Alex e dall’inseparabile Stella, il suo setter. Bolognese, classe 1948, del suo lavoro amava e sapeva fare di tutto con grande professionalità. Dalla politica alla cronaca, dall’arte alla cucina, fino… al traffico ai caselli”. Lo ricordano così i colleghi in un servizio pubblicato su TgCom24.

Nato a Bologna nel 1948, Armaroli si era formato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografico e successivamente all’Accademia Antoniana per la recitazione. Dopo i primi anni come attore radiofonico e televisivo in Rai, aveva intrapreso la carriera giornalistica entrando nel 1977 nel settore delle emittenti locali, per poi approdare nel 1992 al Tg5 di Enrico Mentana come corrispondente dall’Emilia‑Romagna, ruolo che ha ricoperto per oltre vent’anni raccontando eventi di cronaca, calamità naturali e vicende sociali della regione

“Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l’Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome di tutta la Giunta regionale, esprime il cordoglio per la morte, di Gianluigi Armaroli per decenni storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del Tg5. “Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi- aggiunge de Pascale- con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare ed essere d’esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)