“La Befana vien di notte” con Paola Cortellesi oggi su Rai Movie: la trama

È un fantasy per le famiglie, tutto italiano, il film “La Befana vien di notte”, in onda su Rai Movie martedì 6 gennaio 2026 alle 21:20: la trama

Martedì 6 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie in onda “La Befana vien di notte”, una favola moderna, con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Paola è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny. Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla