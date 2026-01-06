In codice rosso al Niguarda un 15enne accoltellato di fronte al centro commerciale Bicocca Village

Milano, accoltellato un 15enne durante un tentativo di rapina. Il giovane sarebbe stato colpito al torace e al volto di fronte al centro commerciale Bicocca Village

Non ci ha pensato due volte a difendere l’amico da una rapina, ma nel tentativo è stato accoltellato. È successo nella serata di ieri a un 15enne di Milano che è stato trasportato in codice rosso al Niguarda: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane sarebbe stato colpito al torace e al volto di fronte al centro commerciale Bicocca Village.

I due amici stavano passeggiando quando sono stati avvicinati da un uomo che i testimoni, tra cui il ragazzo che era stato il primo obiettivo della rapina, hanno descritto come un nordafricano. Con il coltello in bella vista, avrebbe intimato al minorenne di togliersi il giubbotto. A quel punto l’amico è intervenuto, ma venendo bloccato dai fendenti sferrati dal rapinatore che poi si è dato alla fuga.

“Mi auguro che l’aggressore venga identificato al più presto e che paghi fino in fondo per quello che ha fatto”, ha scritto sui social il vicepremier Matteo Salvini. Per il ministro dei Trasporti una nota di merito va al 15enne che “ha fatto una scelta che molti adulti non avrebbero avuto il coraggio di fare: rischiare la propria vita per difendere un amico. Una preghiera per questo ragazzo”.

