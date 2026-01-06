Il film “The Land of Dreams” stasera su Rai 3: ecco la trama

Stasera su Rai 3 “The Land of Dreams”, film di Nicola Abbatangelo, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema: la trama

New York, 1922. Eva è un’immigrata italiana che lavora come lavapiatti in un locale e ha rinunciato al sogno di diventare cantante. Oggetto delle attenzioni di un boss mafioso, la donna si innamora di un pianista, Armie, reduce dalla Grande Guerra, che nasconde un potere molto speciale: viaggiare nei sogni.

E’ la trama del film “The Land of Dreams” in onda martedì 6 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Nel cast: Caterina Shulha, George Blagden, Stefano Fresi, Kevin Guthrie, Paolo Calabresi, Marina Rocco, Nathan Amzi, Carla Signoris, Edoardo Pesce, Ryan Reid