Il film “Tapirulàn” con Claudia Gerini nella notte su Rai 5: la trama

In seconda serata su Rai 5 in onda il film “Tapirulàn” con Claudia Gerini, Stefano Pesce, Claudia Vismara, Maurizio Lombardi.: la trama

Diretto e interpretato da Claudia Gerini, il film “Tapirulàn” è proposto martedì 6 gennaio 2026 alle 23:00 su Rai 5. Ogni giorno Emma fa consulenza psicologica online correndo sul suo tapis roulant. Sblocca le vite degli altri, ma la sua resta frenetica e immobile allo stesso tempo.

Questo equilibrio forzato che le consente di fuggire da sé stessa, si interrompe quando sua sorella Chiara, dopo 26 anni di silenzio, irrompe nella sua vita costringendola a fermarsi ed affrontare i fantasmi del passato.

Nel cast: Claudia Gerini, Stefano Pesce, Claudia Vismara, Maurizio Lombardi.