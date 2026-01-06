“Genitori in trappola” con Lindsay Lohan stasera su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 il film “Genitori in trappola” di Nancy Meyers, con Dennis Quaid, Natasha Richardson, Lindsay Lohan: la trama

Originale remake del “Cowboy col velo da sposa”, a tratti molto esilarante, il film “Genitori in trappola” che segna l’esordio sul grande schermo di Lindsay Lohan, nel doppio ruolo, è la proposta di Rai 2 per martedì 6 gennaio 2026 alle 21:20.

Ci sono due gemelle, da sempre separate: i loro genitori avevano divorziato appena dopo la nascita, e ognuno si era preso cura di una delle bambine. Ma Hallie e Annie si ritrovano per caso a frequentare lo stesso campo estivo dove scoprono tutto: le due ragazzine a quel punto si mettono in testa un piano per far riconciliare i loro genitori e tornare a vivere tutti insieme. Oltre a somigliarsi come due gocce d’acqua, le due bambine condividono un elemento: la passione per gli scherzi terribili.