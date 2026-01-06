Fine del Giubileo, oggi Papa Leone XIV chiude la porta di San Pietro

Giubileo, si conclude l’Anno Santo. Il 6 gennaio Papa Leone XIV chiude la porta di San Pietro: “Il mondo intero è venuto a Roma, da ben 185 Paesi”

“Domani alle 9.30 Papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana oltre a diverse autorità civili e militari. Con un gesto semplice e simbolico, con la chiusura dell’ultima porta santa, si chiude il Giubileo ordinario del 2025. Alle 17.30 di oggi invece, il dicastero dell’evangelizzazione con un gruppo di volontari, compierà un ultimo passaggio alla porta santa dopo il quale si chiuderà il percorso che ha visto milioni di fedeli in cammino”. Così il responsabile per il Vaticano per il Giubileo, monsignor Rino Fisichella, nel corso della conferenza stampa di chiusura dell’Anno Santo.

“Il mondo intero è venuto a Roma, da ben 185 Paesi. Sono giunti a Roma 33.475.369 pellegrini che hanno portato con sé le attese e aspettative di ognuno. Le previsioni sono state superate e da maggio abbiamo registrato un picco inaspettato- sottolinea monsignor Rino Fisichella- Dall’Europa sono giunti il 62% dei pellegrini- ha aggiunto- il 16% dall’America del nord, e il 9,5% dall’America Latina. Il primo Paese rappresentato è stato l’Italia con il 36,3%, seguito dagli statunitensi con il 12,5%, dagli spagnoli al 6% e dai brasiliani con il 4%. 35 sono stati i grandi eventi”.

“Il 2033? Sarà un anno significativo per la Chiesa perché saranno i 2000 anni dalla redenzione, dalla morte e dalla resurrezione di Gesù. Per fare che sia un Giubileo è richiesto che la decisione provenga dal Santo padre. Penso che sarà quella di un Giubileo, ma potrebbe anche trovare un’altra forma. Ad oggi quella del Giubileo del 33 è una visione ottimale ma di prospettiva”, conclude il responsabile per il Vaticano per il Giubileo.

GUALTIERI: DI 117 INTERVENTI 110 CONCLUSI, TEMPI SOTTO MEDIA

“Questo evento si è svolto nel migliore dei modi possibili. E le opere sono state realizzate in tempi molto inferiori alla media. I numeri sono stati significativi: dei 117 interventi del primo dpcm 110 sono completati.

Alcuni hanno avuto tempi di completamento a fasi, come le varie strade che continueremo a fare nel 26 ricordando però che tutte quelle che dovevano essere fatte nel 24 e nel 25 si sono concluse. Così come le pensiline. Il tasso di realizzazione complessivo è molto alto. Poi ci sono 204 interventi di legacy conclusi o parzialmente conclusi ovvero 4 che si chiuderanno nei prossimi giorni”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di chiusura del Giubileo.

“Gli interventi complessivi sono stati 332 di cui 204 conclusi o parzialmente conclusi. La spesa complessiva stanziata dal Governo è stata di 1,7 miliardi. Ne sono stati spesi il 70%. Ma per gli interventi indifferibili è stato speso il 90%”, aggiunge il sindaco di Roma che conclude: “Sono molto soddisfatto di come sono andate le opere. Considerando quando siamo partiti. La grande maggioranza delle opere sono concluse e altre le finiremo come previsto nel 26. Il Giubileo, però, non è stato solo opere ma milioni di pellegrini accolti a braccia aperte dalla città e in piena sicurezza”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)