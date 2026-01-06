Arti marziali su Rai 4 con il film “Sakra”: la trama

La trama di Sakra, un film wuxia di arti marziali del 2023 interpretato e diretto da Donnie Yen nel suo primo film come regista dal 2004, in onda stasera su Rai 4

Martedì 6 gennaio 2026 alle 21:25 Rai 4 propone il film “Sakra”, interpretato e diretto da Donnie Yen nel suo primo film come regista dal 2004, che ha anche prodotto il film con Wong Jing. È adattato dal romanzo wuxia Demi-Gods and Semi-Devils scritto da Jin Yong.

Qiao Feng, maestro di arti marziali nel XII secolo, viene accusato ingiustamente dell’omicidio del suo mentore ed espulso dalla setta. In fuga, indaga per smascherare i veri colpevoli e una cospirazione che mira a distruggerlo, mentre affronta il mistero delle sue origini. Riuscirà a provare la sua innocenza?