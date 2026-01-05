Venezuela, la premier Meloni al telefono con l’oppositrice Machado

La premier Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela

Nel corso della telefonata con il premio Nobel per la pace e leader di opposizione è stato condiviso come “l’uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto“.

