Terremoto in provincia di Macerata: il chiarimento INGV sull’evento sismico di ML 3.8

Terremoto Macerata: s econdo i dati elaborati dalle Sale Operative dell’INGV, l’evento sismico registrato alle ore 03:31 del 5 gennaio 2026, ha avuto una magnitudo pari a ML 3.8

In riferimento ad alcune notizie circolate nelle ultime ore relative all’evento sismico registrato nella notte nelle Marche, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ritiene necessario fornire un chiarimento.

Secondo i dati elaborati dalle Sale Operative dell’INGV, l’evento sismico registrato alle ore 03:31 del 5 gennaio 2026, ha avuto una magnitudo pari a ML 3.8 (https://terremoti.ingv.it/event/44905452). Non risulta alcun evento di magnitudo 5.1 associato alla sequenza in corso nell’area della provincia di Macerata come erroneamente riportato da alcune testate.

“Invitiamo pertanto i colleghi giornalisti e le testate che avessero riportato questo valore a rettificare l’informazione, al fine di evitare la diffusione di dati non corretti che possono generare allarme ingiustificato nella popolazione” spiega l’INGV.

L’INGV ricorda che i dati ufficiali su magnitudo, localizzazione e caratteristiche dei terremoti in Italia sono consultabili attraverso i propri canali istituzionali e vengono aggiornati in tempo reale alla seguente pagina web: https://terremoti.ingv.it/ e sui canali social e le APP di INGV terremoti.

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)