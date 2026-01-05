Stasera Rai Storia ci porta nel mondo dell’Odissea con “Cronache eroiche”

Da Itaca, l’isola di Ulisse, e da Cefalonia, in Grecia, Cristoforo Gorno racconta l’“Odissea”, in onda lunedì 5 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per “Cronache eroiche”

Da Itaca, l’isola di Ulisse, e da Cefalonia, in Grecia, Cristoforo Gorno racconta l’“Odissea”, in onda lunedì 5 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per “Cronache eroiche”. Nella prima parte del programma sono protagonisti il viaggio di Telemaco alla ricerca del padre, la tela di Penelope e i pretendenti, le avventure di Odisseo a Troia, il ciclope Polifemo, Circe, Calipso e i Feaci fino allo sbarco, dopo vent’anni, a Itaca.

Nella seconda parte obiettivo sullo sbarco dell’eroe nella sua isola, con l’ingresso nel suo palazzo e il compimento della vendetta contro i pretendenti. Vengono approfonditi, in particolare, l’incontro con il cane Argo, il rapporto con il figlio Telemaco e la figura di Penelope.

Con l’aiuto di Massimo Cultraro, dirigente di ricerca del Cnr e studioso del mondo miceneo, inoltre, Cristoforo Gorno mette a confronto Omero con i ritrovamenti archeologici delle isole Ionie e dell’Egeo, e della stessa Itaca, dove sorge l’edificio che è stato identificato con il palazzo dell’eroe.