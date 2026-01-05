Stasera in replica su Rai 2 gli episodi 3 e 4 dell’ultima stagione de “Il Collegio”

Su Rai 2 in replica “Il Collegio 9”: la nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990
Lunedì 5 gennaio 2026 alle 21:20 Rai 2 propone in replica “Il Collegio 9”, docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale, torna ancora a sorprendere con la sua nona edizione. La nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990.
Nell’episodio 3 “Diamoci un taglio!” arriva il momento più temuto in collegio: il taglio dei capelli! Il cambiamento per i collegiali, però, non sarà solo esteriore: anche gli equilibri della classe 1990 sembrano destinati a cambiare…
Nell’episodio 4 “Nuovi arrivi in Collegio”, arrivano due nuove collegiali: riusciranno a passare il test? La prima gita sarà un’occasione per emozionarsi, mentre nel mondo scoppia la Guerra del Golfo e i collegiali ragionano sugli orrori dei conflitti.