“Secret Team 355”, una spy story con Penélope Cruz, stasera su Rai 5: la trama

“Secret Team 355”, il film di spionaggio diretto da Simon Kinberg, in onda lunedì 5 gennaio alle 21.20 su Rai 5: la trama
La Cia affida all’agente Mace Browne il compito di recuperare un dispositivo in grado di violare qualunque sistema informatico al mondo, finito nelle mani del crimine internazionale. Altre quattro spie la affiancano in diversi continenti. Riusciranno a compiere la missione assegnata per salvare il mondo? È “Secret Team 355”, il film di spionaggio diretto da Simon Kinberg, in onda lunedì 5 gennaio alle 21.20 su Rai 5. Con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger, Lupita Nyong’o.