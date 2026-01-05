Saldi invernali, per il Codacons molti italiani hanno esaurito il budget disponibile

Dopo le spese sostenute per le festività natalizie, il Capodanno e l’Epifania, molti italiani hanno di fatto esaurito il budget disponibile, e affronteranno i saldi con un approccio estremamente selettivo

Le previsioni positive diffuse in queste ore da parte del settore commerciale sull’andamento dei saldi invernali 2026 rischiano di scontrarsi con la realtà dei fatti. A sostenerlo è il Codacons, secondo cui la stagione degli sconti si apre in un contesto di forte contrazione della capacità di spesa delle famiglie.

Dopo le spese sostenute per le festività natalizie, il Capodanno e l’Epifania, molti italiani hanno di fatto esaurito il budget disponibile, e affronteranno i saldi con un approccio estremamente selettivo, limitando gli acquisti allo stretto necessario o rinviandoli del tutto.

Secondo l’associazione, i consumatori che entreranno nei negozi nei prossimi giorni cercheranno esclusivamente sconti reali e occasioni speciali, evitando acquisti impulsivi e privilegiando promozioni realmente convenienti. In questo scenario, ribassi contenuti o poco chiari difficilmente riusciranno a tradursi in un aumento dei volumi di vendita.

Il Codacons evidenzia inoltre come il peso dei costi fissi – tra bollette, carburanti, mutui e affitti – continui a incidere in modo rilevante sui bilanci familiari, riducendo ulteriormente lo spazio per la spesa discrezionale. Un fattore che rischia di frenare la ripresa dei consumi anche in presenza di saldi ufficiali.

“Le famiglie non rinunciano per principio ai saldi” – spiega il Codacons – “ma arrivano a questa fase dell’anno con risorse limitate. Senza sconti significativi e senza un reale recupero del potere d’acquisto, l’ottimismo sulle vendite rischia di restare sulla carta”.