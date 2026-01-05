Roma, seminterrato allagato: due ragazze salvate dai Vigili del fuoco in via di Trigoria

Roma, salvate due ragazze intrappolate in un seminterrato allagato in via di Trigoria: hanno 24 e 21 anni, sono state soccorse dai Vigili del Fuoco in stato di ipotermia
La sala operativa del Comando di Roma ha inviato questa notte alle 2.40 circa, in via di Trigoria 82, la squadra di Pomezia 22/A con al seguito personale dei Vigili del Fuoco del nucleo Sommozzatori a causa dell’allagamento di un’abitazione, collocata al piano seminterrato, in cui all’interno si trovavano due persone (donne di 21 e 24 anni) impossibilitate ad uscire, considerata la quantità d’acqua all’interno dell’abitazione (circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto).
Una volta sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato. I pompieri sono così entrati dal pertugio creato in modo da raggiungere le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Soccorse, estratte in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale del 118. Sul posto le forze dell’ordine.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)