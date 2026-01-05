Riccardo Forneris in arrivo al Teatro Bosconero

Sabato 10 gennaio 2026 i riflettori del teatro di Bosconero si accenderanno per illuminare Riccardo Forneris, clown e cantante

Sabato 10 gennaio 2026 i riflettori del teatro di Bosconero si accenderanno per illuminare Riccardo Forneris, clown e cantante. Porta in scena uno spettacolo unico, unendo comicità, musica e poesia.

Un viaggio emozionante capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, dove il linguaggio universale del clown incontra la forza evocativa della canzone.

Sul palco, il performer dà vita a personaggi ironici e teneri, alternando momenti di risata incontenibile a istanti di delicata introspezione.

La sua voce, diventa strumento narrativo, è capace di raccontare storie semplici ma profonde, che parlano di umanità, sogni e fragilità.

Lo spettacolo si distingue per un ritmo dinamico e sorprendente, in cui gag visive, improvvisazione e musica dal vivo si fondono armoniosamente.

Il pubblico viene coinvolto attivamente, diventando parte integrante della scena e dell’emozione condivisa.

Riccardo Forneris dimostra una straordinaria versatilità artistica, frutto di anni di esperienza tra teatro, circo e musica.

La regia essenziale valorizza il talento dell’artista, lasciando ampio spazio all’immaginazione e alla relazione diretta con gli spettatori.

Ogni esibizione è diversa, viva, autentica.

Uno spettacolo che fa ridere e cantare, lasciando un segno nel cuore di chi assiste.

Appuntamento per chi ama il teatro che emoziona e sorprende. Il biglietto di ingresso costa 10 euro e maggiori informazioni si possono avere ai numeri 3893126525 – 3282198601.