Previsioni meteo: sarà una Befana con freddo, pioggia e neve

Maltempo e temperature che calano: Befana con freddo, pioggia e neve per correnti d’aria molto fredde, di origine artica. A Roma, per le forti precipitazioni, un grosso pino di oltre 15 metri è caduto sui Fori Imperiali

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Italia portando pioggia, vento e freddo sugli ultimi scampoli di vacanze per il ponte della Befana. Dalla giornata di oggi, secondo quanto scrive ilmeteo.it, “correnti d’aria molto fredde, di origine artica, inizieranno a riversarsi verso il bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone mediterraneo. Questo sistema perturbato darà il via ad una fase di diffuso maltempo con precipitazioni localmente molto abbondanti e nevose a bassa quota”.

La pioggia, insomma, continuerà a fare da padrona, come già d’altronde è stato per il weekend appena trascorso. La giornata dell’Epifania sarà caratterizzata da un freddo intenso, con un calo delle temperature medie del periodo, soprattutto al Centro-Nord.

Il 6 gennaio sono attese, inoltre, “nevicate fino in collina e localmente al piano su zone interne della Toscana e della Romagna, in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, su quest’ultima solo da Mercoledì 7″. E, scrive ancora ilmeteo.it, “non è ancora esclusa la possibilità che la neve possa farsi vedere sulle pianure venete e romagnole“.

LAZIO, FAMIGLIE INTRAPPOLATE A GERANO PER ESONDAZIONE. A ROMA CROLLA UN PINO SUI FORI IMPERIALI

Tra le regioni più colpite dalle forti precipitazioni il Lazio. Aspettano la protezione civile e al momento non riescono ad uscire di casa diverse famiglie nel comune di Gerano che vivono intorno al fiume Giovenzano, affluente dell’Aniene. Intrappolati sotto la pioggia incessante e accerchiati dalle acque del fiume esondato vivono queste ore in apprensione.

Nel weekend un grosso pino di oltre 15 metri è caduto a Roma, vicino al Colosseo sui Fori Imperiali, a seguito delle forti piogge. Nessun passante è rimasto ferito.

A CIAMPINO PIOVE NELLA STAZIONE

Immagini eloquenti immortalate nei video dei pendolari alla stazione di Ciampino, dove gli operai sono a lavoro da almeno un paio d’ore per aspirare l’acqua. Piove nei sottopassi, e il traffico ferroviario sulle linee Albano, Velletri e Frascati è bloccato dalle prime ore dell’ alba.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)