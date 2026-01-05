Oroscopo di oggi, lunedì 5 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La mattina si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la Luna, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società va valutata con molta attenzione.
Toro
Focalizziamo l’attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente.
Gemelli
Venerdì amarognolo. La Luna è in rotta di collisione con Saturno e Nettuno. Smorziamo il nervosismo con un superiore, evitando di rispondere per le rime. Sbalzi d’umore, ostinazione sotto gli occhi di tutti. Cambiamo strada per conquistare consensi e simpatie.
Cancro
Coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, allarghiamo la sfera degli interessi, usciamo di casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno ci fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminiamola.
Leone
L’effetto della Luna in Gemelli oggi è poco incisivo, ma il suo soffio delicato basta a restituirci quella leggerezza smarrita per strada. Non perdiamo occasione di dire tutto quello che pensiamo, ma nel contempo lasciamo spazio all’ascolto.
Vergine
L’aspetto della Luna in Gemelli disarmonica a Saturno si vede e si sente. Occhio alle distrazioni, ai ritardi e ai rallentamenti previsti su tutta la linea. La nostra strategia tende a perdere qualche colpo, a causa dell’insicurezza che ci fa procedere a singhiozzo.
Bilancia
La Luna in Gemelli sgombra il cielo mattutino dalle nuvole. Divertiamoci con le persone care per sciogliere le tensioni, non importa se sugli sci o in campagna. In tutte le situazioni riusciamo a suscitare ammirazione e simpatia. Rispondiamo con spontaneità.
Scorpione
Eccellente apporto di creatività e di senso critico. Fase ideale per chi di noi è impegnato negli studi. La mente elabora i concetti con più facilità. Non tutto il male viene per nuocere. Una frizione con chi amiamo ci farà rivedere certi comportamenti.
Sagittario
Gli alti e bassi dell’umore possono condizionare l’andamento odierno. La Luna fa prevedere un’aria inquieta e un disordine nelle tentazioni. Focalizziamo il nostro interesse sulle questioni di cuore, non facciamoci distrarre da timidezza e fantasie.
Capricorno
Convincenti, carismatici ed energici in qualunque circostanza, pur senza darlo a vedere siamo noi a dettare le regole e a condurre il gioco. Cominciano ad arrivare i primi risultati per quanti di noi hanno iniziato un’attività del tutto nuova.
Acquario
Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso appena pronunciato. Le persone intorno ci approvano, ci rispettano, grazie al carisma e perché non facciamo pesare il nostro ruolo.
Pesci
La Luna al risveglio è inaffidabile e fa promesse che non riesce a mantenere. Con tali presupposti, teniamo gli occhi aperti. Va meglio dal pomeriggio. Ci rimproverano di essere dei sognatori? Facciamo notare che soltanto chi ha dei sogni può realizzarli.