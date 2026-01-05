Venezuela, Maduro trasferito dal carcere in tribunale per la prima udienza. In aula verrà formalmente informato delle accuse a suo carico
Nicolas Maduro è stato trasferito dal carcere di Brooklyn alla corte federale di New York per la prima udienza nel processo dopo la sua cattura al culmine dei raid Usa a Caracas. In aula verrà formalmente informato delle accuse a suo carico: associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi. È stato diffuso un video che mostra il presidente del Venezuela deposto mentre viene spostato in elicottero: con una tuta color cuoio, ammanettato e circondato da numerosi agenti.
Anche Cilia Flores, moglie di Maduro catturata con lui dagli Stati Uniti, dovrà rispondere in Tribunale di associazione a delinquere per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e cospirazione per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)