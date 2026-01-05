KOGAS e Hyundai Heavy Industries Turbomachinery convalidano una nuova pompa LNG

KOGAS e Hyundai Heavy Industries Turbomachinery hanno completato con successo la validazione in sito di una pompa LNG progettata per operare a temperature ultra-basse, segnando un avanzamento operativo significativo nella progettazione e integrazione di componenti critici per le catene logistiche del gas naturale liquefatto e per le infrastrutture di movimentazione criogenica.

La convalida tecnica, che ha incluso test di integrazione nell’ambiente impiantistico reale, verifica le prestazioni della pompa sotto carichi variabili e condizioni termodinamiche estreme tipiche delle operazioni LNG, con impatti diretti sull’affidabilità delle fasi di trasferimento tra terminal e modalità di shipping e sul contenimento dei rischi di fermo impianto dovuti a inefficienze termiche o meccaniche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione degli asset energetici e di supply chain, in cui l’efficientamento dei processi di pompaggio criogenico gioca un ruolo strategico nel ridurre i costi operativi unitari, incrementare l’efficienza energetica e sostenere la resilienza dei flussi logistici verso i mercati finali.

L’adozione di tecnologie di pompaggio avanzate convalidata on-site rafforza inoltre la capacità competitiva degli operatori nella segmentazione delle infrastrutture LNG, agevolando la standardizzazione di componenti ad alte prestazioni, l’integrazione con sistemi di controllo automatizzato e la scalabilità delle soluzioni in funzione della domanda di movimentazione in ambito portuale e terminalistico.

Questo risultato operativo sottolinea l’importanza della collaborazione tra sviluppatori di tecnologia industriale e operatori di rete per ottimizzare l’efficienza complessiva delle supply chain energetiche e per sostenere le dinamiche di mercato in un contesto di crescente domanda di gas naturale liquefatto.