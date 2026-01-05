“Il ragazzo e l’airone” scritto e diretto da Hayao Miyazaki stasera su Rai 3: la trama

Premio Oscar 2024 come miglior film di animazione, Il ragazzo e l’airone (Kimitachi wa Dō Ikiru ka) scritto e diretto dal maestro Hayao Miyazaki su Rai 3: la trama
Premio Oscar 2024 come miglior film di animazione, Il ragazzo e l’airone (Kimitachi wa Dō Ikiru ka) scritto e diretto dal maestro Hayao Miyazaki, prodotto dallo Studio Ghibli, in onda in prima visione Tv lunedì 5 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 3.
La guerra del Pacifico brucia Tokyo e il mondo di Mahito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio.