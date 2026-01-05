Il film “65 – Fuga dalla Terra” con con Adam Driver e Ariana Greenblatt su Rai 4: la trama

Il film “65 – Fuga dalla Terra” con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman e Nika King stasera su Rai 4: la trama

Un astronauta precipita su un pianeta ostile popolato da creature feroci e letali: scopre di aver viaggiato nel tempo perché si trova sulla Terra di 65 milioni di anni fa! Con un’unica possibilità di salvezza, Mills e l’altra sopravvissuta, la giovane Koa, devono farsi strada attraverso un territorio selvaggio popolato da pericolose creature preistoriche in una lotta per la sopravvivenza.

E’ la trama del film “65 – Fuga dalla Terra” con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman e Nika King in onda lunedì 5 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.