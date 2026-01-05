Enrica Bonaccorti a Domenica In parla della sua lotta contro un tumore

Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Sono in un limbo, aspetto notizie sul mio tumore”, ha raccontato la conduttrice che combatte contro un cancro al pancreas

”Sto piuttosto bene, in questo momento sono un po’ in un limbo, aspetto l’incontro con il prof Tortora, devo sapere cosa è successo. Sono in attesa di una risposta per sapere cosa devo fare, se questa brutta cosa che ho si è ridotta, si è spostata…Per adesso non si sa”. Così Enrica Bonaccorti ha raccontato le ultime novità che la riguardano a Mara Venier a Domenica In su Rai1. La conduttrice, che combatte contro un tumore al pancreas, spiega: “Ho fatto la tac e gli esami del sangue, ma tra la domenica e le feste lo saprò tra 7, 8 giorni”.

”Ancora adesso ho la tendenza a chiudermi”, ha detto la Bonaccorti che dopo la diagnosi si era trincerata nel silenzio, “all’inizio mi sono cancellata, non volevo dirlo a nessuno. Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro ma voglio essere ottimista, perché la scienza sta andando avanti. Non sono pessimista. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”.

“Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’ – conclude – Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come mia figlia Verdiana che è sempre stata fantastica ma ora mi fa tenerezza perché sembra lei la mamma e io la figlia, o come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…”.

