Da oggi su Rai 1 “La Volta Buona” tra memoria TV e nuovi inizi

Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. La prima settimana del 2026 di “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo, andrà in onda su Rai 1 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00. Una programmazione che unirà memoria televisiva, intrattenimento e nuovi inizi. Si partirà con un omaggio a “Fantastico” nel giorno dell’anniversario della finalissima della prima edizione del 1980.

Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un’epoca iconica della TV italiana, tra immagini simbolo e ricordi condivisi. Tra gli ospiti attesi Antonella Elia, Manuel Franco, Laura Freddi, Davide Mengacci, Miriana Trevisan e Rosanna Vaudetti. Nel giorno dell’Epifania, arriverà in studio Stefano De Martino, che la sera stessa in prime time su Rai 1, condurrà Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia.

Spazio alle interviste “one to one” della conduttrice a Mogol che ripercorrerà la sua ricca carriera artistica e a Giuseppe Zeno, protagonista del film Tempi Supplementari in onda su Rai 1 e impegnato a teatro nell’adattamento di “A casa tutti bene” diretto da Gabriele Muccino. Si parlerà di fiction e reality con l’attrice Beatrice Luzi, mentre Lello Arena porterà in studio la sua inconfondibile ironia ed il racconto di una lunga carriera tra teatro, cinema e televisione. A chiudere simbolicamente il periodo delle feste, una giornata dedicata al ritorno alle buone abitudini con i consigli del professor Giorgio Calabrese.