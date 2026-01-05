CMA CGM Potenzia il Servizio Oceania – East Coast USA


CMA CGM ha annunciato il lancio del servizio KEA, una nuova rotazione nel segmento container liner che collega la costa orientale degli Stati Uniti con l’Oceania

cma cgm

CMA CGM ha annunciato il lancio del servizio KEA, una nuova rotazione nel segmento container liner che collega la costa orientale degli Stati Uniti con l’Oceania e che va a integrare e potenziare l’offerta esistente sulla corridor transpacifico, con l’introduzione di una seconda frequenza settimanale di navigazione in grado di aumentare la capacità di throughput e la robustezza delle catene di trasporto marittimo globale, rafforzando il posizionamento del vettore nel network East Coast-Oceania e migliorando la copertura operativa, l’affidabilità di schedule e la prevedibilità delle performance di consegna su tratte lunghe.Il servizio KEA è concepito per operare in tandem con il prodotto esistente RTW PAD, consentendo a CMA CGM di proporre due partenze settimanali sulla medesima trade lane e offrendo così ai clienti industria e logistica una maggiore granularità nella gestione dei carichi, migliori opzioni di slot planning e un incremento della capacità delle stive disponibili nelle finestre di esportazione e importazione.

La nuova stringa prevede chiamate programmate in porti strategici quali Philadelphia, Charleston, Savannah e New York sulla costa orientale statunitense, proseguendo verso nodi di transhipment e hub di distribuzione in Oceania con scali a Tauranga, Sydney e Melbourne, ottimizzando i lead time di lungo raggio e contribuendo a stabilizzare i flussi di container in uscita e ingresso lungo questa rotta ad alta intensità commerciale.

L’implementazione operativa della KEA service si accompagna a implicazioni dirette per le catene di fornitura multimodali: l’aumento della frequenza delle chiamate e la capacità addizionale dovrebbero attenuare la volatilità dei tassi di nolo e ridurre gli overbooking, facilitando al contempo una più accurata pianificazione dei collegamenti ferroviari e stradali in last-mile dagli hub portuali verso le destinazioni finali dell’inland distribution, con potenziali benefici anche in termini di rotazione delle attrezzature e ottimizzazione delle risorse logistiche nei corridoi intercontinentali.

Per gli operatori finanziari e gli analisti di mercato, la mossa di CMA CGM segnala un rafforzamento competitivo nel liner shipping sulla rotta US East Coast – Oceania, dove la combinazione di frequenza espansa e copertura di porti chiave può tradursi in miglioramenti di container velocity, riduzione delle inefficienze di stiva e opportunità di contrattualizzazione più favorevoli per speditori e importatori con esigenze di programmazione stagionale.