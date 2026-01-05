A Geo oggi su Rai 3 lo sfruttamento degli orsi della luna

A “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo in onda lunedì 5 gennaio alle 16.45 su Rai 3, si torna a parlare con Stefania Rivetti

Gli orsi della luna sono sfruttati e maltrattati perché la loro bile in Asia è considerata molto preziosa. Ne mancano ancora un centinaio e poi tutte le gabbie dove vengono tenuti imprigionati verranno finalmente aperte, anche se le condizioni in cui gli orsi vengono trovati peggiorano sempre di più. A “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda lunedì 5 gennaio alle 16.45 su Rai 3, si torna a parlarne con Stefania Rivetti, volontaria di Animals Asia.