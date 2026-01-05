A “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1 ospiti i bambini del “C’oro”

Le feste continuano a “È sempre mezzogiorno!”, la trasmissione condotta da Antonella Clerici e realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, in onda su Rai 1 da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio alle 11.55. Nella puntata del 5 gennaio il menù comprenderà anche l’oroscopo per l’anno appena iniziato.

Il giornalista Antonio Capitani sarà infatti ospite della conduttrice: segno dopo segno, tra una ricetta e l’altra, spiegherà il posizionamento delle stelle e darà qualche consiglio per il 2026. Anche nel giorno in cui si festeggerà l’arrivo dei Re Magi e della Befana molte saranno le sorprese per i telespettatori. Tra queste, i bambini del “C’oro” che canteranno in diretta nel grande studio Rai di Milano.

In chiusura della settimana, giovedì, sarà in studio, intervistato da Antonella Clerici, il professor Valter Longo, biogerontologo e direttore dell’Istituto sulla longevità alla University of Southern California.