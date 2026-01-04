Una donna di 45 anni è stata accoltellata a Capriolo, nel bresciano, dal marito. Ora – come riferisce BresciaOggi – si trova in gravi condizioni al al Civile di Brescia

Una donna di 45 anni è stata accoltellata a Capriolo, nel bresciano, dal marito. Ora – come riferisce BresciaOggi – si trova in gravi condizioni al al Civile di Brescia. L’aggressione è avvenuta questa mattina, probabilmente al culmine di una lite per futili motivi iniziata in casa e poi proseguita in strada. E proprio fuori dall’abitazione, la donna è stata trovata con ferite al collo. L’allarme è scattato alle 9.40 quando i carabinieri sono intervenuti sul posto. Il marito, un 51enne italiano, è stato fermato dai militari. Secondo quanto scrive Il Giornale di Brescia, la coppia ha tre figli che non erano presenti al momento dei fatti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)