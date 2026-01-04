Su Rai 3 “Allegro ma non troppo” con Luca Barbareschi: ospiti Riccardo Luna e Luca Tommassini

Si parla di social network ad “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 4 gennaio alle 23.10 su Rai 3

Dovevano abbattere muri e costruire ponti. Dovevano essere la nuova democrazia, il villaggio globale, la connessione universale. E invece? Si parla di social network ad “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 4 gennaio alle 23.10 su Rai 3.

Tra “shitstorm” e linciaggi digitali, con l’ansia da notifica, con bambini assuefatti al telefonino che da grandi sognano di diventare influencer, qualcosa è andato storto. Non nel codice dei computer, ma nel modo di abitare il mondo digitale.

È ancora possibile stare sui social? Ha ancora senso? O forse è arrivato il momento di andarsene, di immaginare altri spazi di relazione e di parola?

In studio Luca Barbareschi ne discute con il giornalista ed esperto di culture digitali Riccardo Luna e con il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini, per riflettere su come i social abbiano cambiato il modo di comunicare, aiutato dalle solite incursioni del pubblico.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.