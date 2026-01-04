“Quel fenomeno di Sandokan” da stasera su Rai Storia: la trama

Era il 1976 e Sandokan faceva la sua comparsa nel piccolo schermo con una serie in sei episodi: a 50 anni dalla prima messa in onda Rai, Rai Cultura propone “Quel fenomeno di Sandokan”, in onda ogni domenica dal 4 al 18 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Oltre a riproporre integralmente le sei puntate dello sceneggiato diretto da Sergio Sollima, il programma ne rilegge il fenomeno sociale e il successo commerciale che produsse in quell’epoca.

La prima puntata, “L’attesa e il successo”, in onda domenica 4 gennaio, torna al 6 gennaio 1976: i telespettatori trovano nella calza della befana una novità in Tv, lo sceneggiato “Sandokan”, girato in India e in Malesia nei luoghi immaginati da Emilio Salgari. Incredibilmente, un personaggio inventato quasi un secolo prima e già rappresentato in Tv da Ugo Gregoretti e Gigi Proietti nel ’74 senza particolari clamori, diventa un successo strepitoso. In pochi giorni il protagonista, lo sconosciuto attore indiano Kabir Bedi, diventa un divo.

Domenica 11 gennaio, invece si parla del Sandokan “Primo in classifica”: tra gennaio e febbraio 1976 le sei puntate di “Sandokan” producono un vero e proprio fenomeno collettivo – una media di 27 milioni di spettatori e un indice di gradimento pari a 84 – anche in termini di mercato: magliette, giocattoli, album di figurine e libri attirano le ragazze e i ragazzi e il disco della sigla, composta dagli Oliver Onions, lo pseudonimo dietro cui si celano i fratelli De Angelis, raggiunge il primo posto in classifica.

Si chiude con “Dopo il boom, la parodia”: come ogni grande successo, il protagonista viene parodiato e a fine 1976, nello show “Due ragazzi incorreggibili”, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con Daniela Goggi, in “Sandocat”, imitano le gesta della “Tigre della Malesia” e della “Perla di Labuan”, personaggi amati da milioni di ragazze e ragazzi.