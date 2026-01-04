Orietta Berti, Barbara Alberti, Fra’ Emiliano Antenucci a “Da noi…a ruota libera” oggi su Rai 1


Oggi su Rai 1 “Da noi…a ruota libera”. Orietta Berti, Barbara Alberti, Fra’ Emiliano Antenucci, Maurizio Casagrande, Barbara Foria, Clotilde Sabatino, Daniele Scardini, Giuseppe Zeno, si raccontano

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Domenica 4 gennaio alle 17,20 su Rai1 a “Da noi…a ruota libera” si racconteranno: Orietta Berti, ancora oggi una vera e propria icona pop; Maurizio Casagrande, attore e interprete della tradizione napoletana, Barbara Alberti, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e opinionista e Barbara Foria, attrice, comica e conduttrice, nota per la sua brillante ironia. E poi, Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, protagonisti del film tv “Tempi supplementari” in onda su Rai1 il 7 gennaio in prima serata.

A seguire Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano, una delle figure più originali e riconosciute della spiritualità contemporanea italiana, che ha da poco pubblicato un nuovo libro “La fattoria di Gesù”. Infine, il piccolo Daniele Scardini, un bambino di 10 anni vittima di bullismo a causa dei suoi capelli lunghi e delle orecchie a sventola.