Oggi su Rai 3 “Kilimangiaro” con il primo appuntamento del 2026

Si apre all’insegna del viaggio e della scoperta il nuovo anno di “Kilimangiaro” pronto a portare il pubblico verso le mete più affascinanti del 2026. Nella puntata in onda domenica 4 gennaio alle 16.20 su Rai 3 condotta da Camila Raznovich, torneranno i desk dei viaggiatori con due firme storiche del programma, Maria Iodice e Floriana Pastore, che condivideranno alcune delle bellezze più sorprendenti del pianeta.

Il viaggio partirà dall’Europa, nel cuore dell’Atlantico, con le Isole Azzorre, arcipelago ideale per chi cerca un contatto autentico con una natura ancora incontaminata e selvaggia , per poi proiettarsi nel futuro a Dubai, la città dei record, che proprio nel 2026 si prepara a inaugurarne uno nuovo: i primi taxi volanti. Si volerà poi in Costa Rica, per un itinerario in cui la natura resta protagonista assoluta, accompagnata da una cultura gastronomica di grande qualità.

Il percorso proseguirà a Istanbul, storico ponte tra continenti e culture, per poi spingersi in Algeria, lungo un itinerario che dal Mediterraneo conduce fino agli spazi sconfinati del deserto. Non mancheranno le mete per gli amanti della neve, con le isole Svalbard, destinazione ideale per una vacanza sciistica immersa in scenari estremi e affascinanti. In studio l’astrofisico Luca Perri guiderà lo sguardo oltre la Terra, tra missioni spaziali del 2025 e il viaggio attorno alla Luna programmato per febbraio. Gli snowboarder Oliver Mondino e Massimo Ferro suggeriranno invece le tre migliori località sciistiche al mondo.