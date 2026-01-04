Meloni a Madrid con il leader di Vox Abascal: sui social il video mentre guida una Mini

Da Madrid il leader di Vox, partito alleato in Ue di Fdi, e presidente dei Patrioti Santiago Abascal commenta i momenti passati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni

“È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e una pilota ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo“. Con queste parole il leader di Vox, partito alleato in Ue di Fdi, e presidente dei Patrioti Santiago Abascal commenta i momenti passati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier è stata a Madrid dove ha festeggiato l’arrivo del 2026.

In altre immagini pubblicate, Meloni è a casa di Abascal: in uno scatto è seduta al tavolo mentre ha in braccio il figlio del politico spagnolo, in un altro posa insieme a loro e alla compagna di Abascal, Lidia Bedman. A quest’ultima foto – su Instagram però – il commento di Javier Milei, presidente dell’Argentina: “Miei cari amici!!”.

