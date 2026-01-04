Le anticipazioni del nuovo appuntamento di “Genitori, che fare?” su Rai 2

Domenica 4 gennaio, alle ore 17.00 su Rai 2, nuovo appuntamento di “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti

Domenica 4 gennaio, alle ore 17.00 su Rai 2, nuovo appuntamento di “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, dedicata alle ansie giovanili: un tema che molte famiglie conoscono da vicino. Sempre più ragazzi vivono tensioni, paure e sensazioni di inadeguatezza che spesso non riescono a raccontare. A volte sembrano solo momenti di stress, altre volte diventano qualcosa che blocca la scuola, le relazioni, il sonno, la vita di tutti i giorni.

Proveremo a capire come riconoscere i segnali, come avviare un confronto senza giudicare e quando è il momento di chiedere aiuto. In studio, genitori e ragazzi si confronteranno apertamente, portando domande, dubbi ed esperienze personali. Interverranno in studio: Marcello Veneziani, filosofo e giornalista; il Prof. Giampaolo Perna, psichiatra direttore del Mental Health Center Humanitas; il Prof. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’associazione Di.Te (Dipendenze Tecnologiche).