L’adrenalinico “The Misfits”, film del 2021, stasera su Rai 4: la trama

Domenica 4 gennaio 2026 alle 21:20 Rai 4 propone l’adrenalinico “The Misfits” , film del 2021, recente fatica del “Re” dell’action anni ’90 Renny Harlin: la trama
Il brillante ladro internazionale Richard Pace evade di prigione, ma viene catturato da una banda, di cui fa parte anche sua figlia, che vuole coinvolgerlo nella rapina del secolo. Si tratta di impossessarsi dei lingotti d’oro, custoditi in una delle prigioni più sicure della terra, di proprietà dell’uomo d’affari Schultz, e utilizzati per finanziare gruppi terroristici in tutto il mondo. Disponibile anche in lingua originale.