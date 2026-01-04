In prima visione su Rai 2 “Mamma, qui comando io”: la trama

Stasera in prima serata su Rai 2 in onda Mamma qui comando io, un film del 2023 diretto Federico Moccia: ecco la trama

La nuova commedia di Federico Moccia, Mamma qui comando io, è la proposta in prima visione Tv di Rai 2 per domenica 4 gennaio 2026 alle 21:25.

Filippo e Michela hanno un figlio, Francesco, un bambino furbo e vivace e si stanno per separare. Il giudice, sorprendentemente, assegna la casa al bambino e stabilisce che saranno madre e padre a doversi alternare. Il furbo bambino prenderà il comando!

Cast: Daniela Virgilio, Simone Montedoro, Alessio Di Domenicantonio, Maurizio Mattioli, Marco Giuliani, Marco Capretti, Aida Folch, Corinne Cléry.