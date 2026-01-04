Il film “Natale all’improvviso” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Stasera su Rai Movie il film “Natale all’improvviso” con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried e Timothée Chalamet: la trama

Charlotte e Sarn Cooper hanno deciso di separarsi, ma non vogliono farlo sapere ai familiari che si uniranno a loro la vigilia dì Natale per non turbare il clima di festa. La coppia ha due figli: Eleanor che, lasciata dal suo compagno, non vuole dirlo ai genitori e Hank, che ha tre figli e una moglie che ha perso il lavoro. In arrivo a casa Cooper ci sono anche Emma, sorella di Charlotte, che si è messa nei guai con la polizia e il loro anziano padre, Bucky, che si è innamorato di una giovane cameriera. Gli ingredienti per un Natale esplosivo non mancano.

E’ la trama del film “Natale all’improvviso” proposto da Rai Movie domenica 4 gennaio 2026 alle 21:20. Nel cast: Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried e Timothée Chalamet.