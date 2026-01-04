Il film da 7 Oscar “Lawrence d’Arabia” stasera su Rai 5: la trama

Sette premi Oscar nel 1963, il film “Lawrence d’Arabia” con Peter O’Toole, Anthony Queen, Alec Guinness, Omar Sharif stasera su Rai 5: ecco la trama

Prima guerra mondiale: fra i nemici degli inglesi c’è l’Impero ottomano, al Cairo è impiegato come cartografo il giovane e brillante tenente Lawrence, che conosce bene lingua e cultura islamica, ed è convinto che le tribù arabe possano essere un prezioso alleato per la Gran Bretagna. Il comando inglese si convince a tentare l’impresa, e spedisce Lawrence dall’Emiro Faysal per capire se il suo popolo sia disposto a un accordo. Lawrence dovrà attraversare il deserto, e non è che l’inizio della sua grande avventura.

E’ la trama del film “Lawrence d’Arabia” di David Lean, con Peter O’Toole, Anthony Queen, Alec Guinness, Omar Sharif in onda domenica 4 gennaio 2026 alle 21: 20 su Rai 5.