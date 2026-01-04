Carosello napoletano: Linea Verde oggi su Rai 1 fa tappa nel Golfo

Linea Verde oggi saluta il nuovo anno dal Golfo di Napoli con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi

Domenica 4 gennaio 2026 su Rai 1 Linea Verde saluta il nuovo anno dal Golfo di Napoli con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, in viaggio tra il Vesuvio e la città. Napoli ha appena compiuto 2500 anni, ma non smette mai di stupire: anzi, attira sempre più viaggiatori da tutto il mondo. Qual è il suo segreto? Peppone va alla ricerca dell’anima di Napoli a San Gregorio Armeno, la via famosa in tutto il mondo per le botteghe degli artigiani del presepe.

Mentre Peppone parte alla scoperta della città, spostandosi tra i vicoli del centro storico e il mercato della Pignasecca, Fabio va verso i quartieri alti e scopre un lato nascosto e meraviglioso, dove la natura è protagonista. La vigna San Martino, riconosciuta come Monumento Nazionale, e il giardino delle delizie del Real Bosco di Capodimonte sembrano guardarsi dalle alture che dominano Napoli, custodi di un patrimonio naturale e culturale. Margherita cammina lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, per arrivare fin dentro al cratere.

Anche Peppone è attratto dal Vesuvio e, soprattutto, dai prodotti della sua terra: pappacelle, friarielli, pomodori del piennolo e broccoli di ogni varietà, pronti per essere raccolti e cucinati nella minestra maritata, il piatto simbolo di queste festività. Fabio, dopo aver visto i capolavori botanici e quelli della pasticceria della Reggia di Capodimonte, torna nel ventre della città. Si dirige alla Sanità e arriva nella chiesa dei Crociferi, rinata come il museo di uno dei più grandi artisti contemporanei del nostro paese, Jago, un museo in continua evoluzione, che si prepara ad accogliere nuove, straordinarie opere. Arte e cibo si incontrano nelle sale del Museo Madre, dove Peppone arriva all’appuntamento con la professoressa Moro per la celebrazione dell’arte del pizzaiuolo napoletano. Un cibo che nasce dall’arte dell’arrangiarsi e che oggi muove un’intera economia. Una mescolanza d’ingredienti che la rende unica, come la città che l’ha creata.