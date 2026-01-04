Carosello napoletano: Linea Verde oggi su Rai 1 fa tappa nel Golfo

Linea Verde oggi saluta il nuovo anno dal Golfo di Napoli con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi
Domenica 4 gennaio 2026 su Rai 1 Linea Verde saluta il nuovo anno dal Golfo di Napoli con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, in viaggio tra il Vesuvio e la città. Napoli ha appena compiuto 2500 anni, ma non smette mai di stupire: anzi, attira sempre più viaggiatori da tutto il mondo. Qual è il suo segreto? Peppone va alla ricerca dell’anima di Napoli a San Gregorio Armeno, la via famosa in tutto il mondo per le botteghe degli artigiani del presepe.
Mentre Peppone parte alla scoperta della città, spostandosi tra i vicoli del centro storico e il mercato della Pignasecca, Fabio va verso i quartieri alti e scopre un lato nascosto e meraviglioso, dove la natura è protagonista. La vigna San Martino, riconosciuta come Monumento Nazionale, e il giardino delle delizie del Real Bosco di Capodimonte sembrano guardarsi dalle alture che dominano Napoli, custodi di un patrimonio naturale e culturale. Margherita cammina lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, per arrivare fin dentro al cratere.